Capodanno 2023 a Palmanova

(Di martedì 27 dicembre 2022) A mezzanotte spettacolo pirotecnico. Dalle 21 Avant Art con Art Expo “Macchie dell’anima” e DJ Set Piazza Grande ospiterà anche quest’anno i festeggiamenti per il nuovo anno. Oltre al tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre 3000 fuochi d’artificio, dalle 21, sotto la Loggia di Piazza Grande, Avant Art proporrà uno spettacolo che coniuga arte e musica. L’evento è sostenuto dal Comune die dal Forum Giovani comunale. Giuseppe Tellini, Sindaco di, assieme a Francesco Martines, vicesindaco e assessore comunale alle attività produttive: “Festeggiare i primi minuti dell’anno in Piazza Grande è un evento molto atteso. Come è consuetudine vedremo affollarsi la Piazza per la musica e lo spettacolo di luci dei fuochi d’artificio. Per quest’anno abbiamo un po’ rivoluzionato la formula, dando spazio ai giovani del nostro ...