Traffico Roma del 25-12-2022 ore 12 | 30

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo sta causando grandi difficoltà ci sono Infatti code tra la Casilina e la Tiburtina con ripercussioni anche per chi viaggia sul tratto Urbano dellaTeramo In ingresso sul raccordo sempre in esterna code a tratti tra l’ostiense e la Laurentina fila in carreggiata interna invece tra la Bufalotta e laTeramo è ancora tra la Casilina e l’ardeatina sulla tangenziale si rallenta tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense andando verso San Giovanni incidenti sulle strade Capitolina in via Attilio Ambrosini nei pressi di via Accademia degli Agiati in via degli Scipioni incrocio con via Orsini iniziata alle 12 la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro attive limitazioni alla circolazione nelle strade di Borgo Pio possibili difficoltà ...