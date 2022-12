Atletico Madrid | Premier in pole per Joao Felix

Tuttosport

PSG, Real, Barcellona, Atlético, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool e soprattutto Manchester United hanno già manifestato interesse. Come riporta UOL Esporte, la squadra ...Commenta per primo Ai microfoni di Marca , Diego Simeone ha ribadito la centralità nel progetto del suodi Morata . 'Alvaro è il nostro riferimento assoluto in attacco. Abbiamo bisogno di lui e lo vogliamo qui, sempre più forte', queste le parole dell'allenatore che zittiscono le voci di ... Simeone nella storia, 600 con l'Atlético Madrid I bianconeri potrebbero tentare un doppio scambio con l'Atletico Madrid, che potrebbe sistemare i problemi in campo di entrambe le squadre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...