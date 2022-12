Fico | Noi del M5S i veri innovatori e progressisti

Leggi su agi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - Presidente Roberto, lei è nel Movimento sin dai suoi albori. Che cosa è rimasto dello spirito originario della creatura voluta da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo? "Sono rimasti i valori e i temi, è rimasto il desiderio di cambiare e lo spirito di comunità. All'epoca eravamo gli unici che parlavano di energie rinnovabili e di sostenibilità. E lo abbiamo portato nell'agenda politica. Certo tante cose sono cambiate, ma lo spirito è rimasto lo stesso". Chi segue il Movimento dal 2009 ricorda alcuni motti considerati chiave di lettura del vostro impegno: 'uno vale uno' e 'apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno'. Che cosa è cambiato in questi anni in cui siete entrati nei palazzi della politica, prima all'opposizione poi al governo? "Quei principi li abbiamo declinati all'interno delle istituzioni: significa aver innovato il modo di fare ...