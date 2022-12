Sampdoria | Federclubs a Figc | “Ombre su Massimo Ferrero | verificate compatibilità”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “La U.C.S.p.A. formazione che milita nella serie A del nostro campionato è un patrimonio del calcio italiano: la favola della Bella Stagione, dei gemelli del gol Roberto Mancini e Gianluca Vialli, al quale in questo momento va l’affetto di tutti gli appassionati è una pagina tra le più belle dello sport italiano a prescindere dalle fedi calcistiche”. Comincia così la lettere che la, la Federazione dei club della, ha rivolto allacontro un ipotetico ritorno dialla guida del club blucerchiato. L’organizzazione dei tifosi sottolinea come il club stia vivendo un momento drammatico, a livello di proprietà prima che sul campo. Una situazione nata otto anni, quando la società venne “regalata improvvisamente ad un imprenditore sul quale ...

Sampdoria News

... "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", lettera dellaa Figc, ...Anche noi comeabbiamo deciso di segnalare a tutte le autorità competenti nel mondo del ...alle procure di FIGC e CONI ed alla Lega Serie A la pericolosa situazione economica della... Sampdoria, Federclubs: "Non voltatevi dall'altra parte" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...“Possono il sistema calcio italiano – è scritto – la giustizia sportiva restare inerti di fronte all’eventualità che un ...