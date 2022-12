Giustizia | le comunicazioni di Nordio sulle linee programmatiche del suo ministero | la diretta

Orizzonte Scuola

... può autorizzare la conservazione di tutti i dati,comprese, fino a 24 mesi. L'... attaccano gli eletti del M5S in Commissione. E anche il presidente della Camera, il leghista ......che dispone la misura cautelare siano "riprodotti soltanto i brani essenziali" delle... come è avvenuto in questi anni per ogni tentativo di evitare che ladi piazza, e quella ... I professori precari di A-07 Discipline Audiovisive chiedono giustizia. In tanti restano a casa perché è alto il numero di cattedre occupate da altri TPI è entrata in possesso di alcune sentenze sportive dalle quali emerge che alcuni direttori di gara di Serie A non avrebbero i requisiti per stare in campo L’amministrazione della giustizia nell’Ass ...Oristano spodesta Pordenone e si riprende il primato nell’ambito «Giustizia e sicurezza» della Qualità della vita, piazzandosi davanti alla provincia friulana (cui si accompagna la corregionale Udine, ...