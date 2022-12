Manovra | Fossi | ' da governo Meloni nulla a favore a lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Nella Legge di Bilancio non c'è assolutamente niente adei. Le uniche misure presenti, a partire dall'innalzamento dei voucher, rischiano di promuovere addirittura il precariato in numerosi settori". Così Emiliano, deputato Pd e membro della Commissione Lavoro della Camera, commentando lafinanziaria del. "Nella, nonostante le promesse elettorali, non ci sono norme per disincentivare le delocalizzazioni delle imprese, né novità sul salario minimo e l'equo compenso. Sui redditi dei- conclude- la la maggioranza ha addirittura bocciato l'emendamento Pd sull'aumento del cuneo fiscale. Si definiscono 'destra sociale' ma qui di sociale non c'è ...