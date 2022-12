Calcio in lutto | è morto Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mondo dele non solo in: si è spento a 53 anni. Lo apprende l'Agenzia Italpress. Il tecnico serbo da tempo lottava contro la leucemia: la prima diagnosi nell'estate 2019, col successivo trapianto di midollo osseo. Quando il peggio sembrava passato, nel marzo scorso, la ricaduta che lo aveva costretto a sottoporsi ad altre cure.Ilsi trova così a piangere la scomparsa di un grande combattente, nato in quel di Vukovar e cresciuto nella Jugoslavia di Tito da madre croata e padre serbo, che trova presto nella sua Arianna la dolce metà che lo accompagnerà per il resto della sua vita e che ci mette poco a mettersi in luce sui campi di, prima col Vojvodina e poi con la Stella Rossa. E' a Belgrado che– ...

