Sonic Prime | su Netflix in streaming da oggi

(Di giovedì 15 dicembre 2022), la serie in animazione ispirata all'universo dei videogame di, sbarca suina partire da15 dicembre 2022., la serie in animazione ispirata all'universo dei videogame di, sbarca suina partire da15 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Da quanto anticipato finora sappiamo che a fianco di, lo show vedrà la presenza fissa di Shadow the Hedgehog, Big the Cat e Froggy. I primi materiali video hanno svelato combattimenti tra Shadow e, ma anche una lotta con un gigantesco mech con il Dr. Eggman, storico antagonista dei videogame. Come svela la ...

- dal 15 dicembre In questa nuova serie animata pensata per i bambini dai 6 agli 11 anni (ma anche per i fan della saga) ritroviamo il famoso riccio blu dei videogame. Who killed Santa - ..., la serie ispirata a The Hedgehog, ha una data di debutto. A dare l'annuncio è Sega Corporation dunque totalmente ufficiale. La serie vedrà la luce il prossimo 15 dicembre, una data tutt'...Sonic Prime è la sesta serie dedicata al mitico porcospino di SEGA, arrivato sul mercato in occasione del lancio della console a 16-bit Mega Drive, e segue Sonic Boom, nata in origine per Cartoon Netw ...SEGA ha annunciato che la serie animata Netflix di Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, prodotta in collaborazione con WildBrain, debutterà in tutto il mondo il 15 dicembre. La prima stagione animata di 2 ...