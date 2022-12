L'Arsenal molla Mudryk | il motivo

Calciomercato.com

cristiano ronaldo 6 1. CRISTIANO RONALDO, NONIL COLPO L'Da www.calciomercato.com L'ha intenzione di fare un ultimo disperato tentativo per convincere Cristiano Ronaldo a vestire la maglia dei Gunners. Dopo le ultime voci ...Commenta per primo L'ha intenzione di fare un ultimo disperato tentativo per convincere Cristiano Ronaldo a vestire la maglia dei Gunners . Dopo le ultime voci che vogliono CR7 prossimo a firmare un faraonico ... Cristiano Ronaldo, non molla il colpo l'Arsenal L'Arsenal non molla Dusa Vlahovic. Dopo il forte pressing quando il giocatore vestiva la maglia della Fiorentina, il club londinese sarebbe intenzionato a fare un altro tentativo per la punta serba.La Juventus Women è stata sconfitta dall'Arsenal femminile per 1-0 nella quarta giornata della Uefa Women Champions League.