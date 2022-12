X Factor 2022 | la finale | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022)DIIL PROGRAMMA 2 A parte le basi che partono troppo presto, gli strumenti che non funzionano, le banalità dell’arrivo al Forum o delle frasi introduttive dei singoli concorrenti, la noia dei giudici, l’incapacità dei concorrenti, un format ormai logoro, una presentatrice che mi ha spinto a sperimentare sostanze psicotrope come a bere il liquido profumato dei diffusori che ho in sala, che dire, il resto avrebbe anche potuto funzionare, ma non ha funzionato manco quello. La peggiore edizione di sempre, con tanto di regolamento cambiato a programma quasi già in onda, niente eliminazione a ogni manche, e dopo l’anno scorso era davvero difficile ipotizzare qualcosa che andasse anche più giù. Pure I duetti e I medley della Michielin, dai, ridatemi le partite dei mondiali e nessuno si farà male. FRANCESCA MICHIELIN 2 A vederla ...