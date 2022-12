L’Impero di Gunther

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Da qualche mese regna come campione intercontinentale a Smackdown un lottatore austriaco,. Avanza incontrastato per la sua strada, accompagnato da due proseliti, Giovanni Vinci (di chiare origini italiane) e Ludwig Kaiser, e tutti e tre formano la stable italo-tedesca-austriaca di nome Imperium. Ovviamente il gruppo nasce come “supporto” al lottatore viennese, quindi i personaggi sono poco sviluppati e approfonditi, però nonostante tutto già si staglia come minaccia incombente nello show blu. Ad onor del verosi serve poco dei due fedelissimi, e spesso i match li vince in maniera pulita, tanto che è assurto ad un grado di “credibilità” del tutto inaspettato in poco tempo. Per chi come me non ha potuto apprezzarlo ad NXT, o peggio ancora nei circuiti indipendenti, il campione intercontinentale si presentava sulla rampa del ...