Inter | Asllani | «Voglio restare e crescere qui Errore col Barcellona? Non ho dormito per quattro giorni»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Kristjan, centrocampista dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento e della stagione Kristjan, centrocampista dell‘, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento e della stagione. Le sue dichiarazioni: «Ho giocato poco perché devoe perché sono in un centrocampo di campioni. Niente di strano. Sono pronto per giocare ma non pensavo di giocare chissà quanto visto il livello dei compagni. Sono contento sin qui di quanto fatto e sono convinto che sia il momento di imparare. Cessione? Mai vero. Sono contento diqui erimanerci. Fa tutto parte di un percorso. Vice Brozovic? Sono semplicementecon i miei pregi e i miei difetti, uno di questi è la fase difensiva perché mi piace ...

Kristjan, centrocampista dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento e della stagione Kristjan, centrocampista dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo ...Commenta per primo Entrato nella ripresa nell'amichevole di ieri vinta 4 - 0 dall'contro il Salisburgo, Kristjanosserva e impara . Guarda i giocatori più esperti di lui, ruba i segreti con gli occhi aspettando il suo momento: 'Finora ho giocato poco perché devo ..."Se non ci penso io mi ci fanno pensare gli altri quando sono per strada. Un po' alla lunga stufa, ma confesso di essere rimasto quattro giorni ..."Ho chiesto la cessione in prestito a gennaio Mai, tutto falso. Sono contento qui e voglio rimanerci. Sono stato io a fare questa scelta e la ...