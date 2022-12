Francia | Rabiot esaltato dal compagno | “È un giocatore chiave del Mondiale”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una partita. Non ha certo bisogno di presentazioni una sfida così, una sfida che mette di fronte i Campioni del Mondo in carica ed i vice-campioni d’Europa. Due delle nazionali più in forma del vecchio continente nello stesso stadio, a giocare un quarto di finaleche si profila epico. Sono pronte a condividere lo stesso palcoscenico, ma alla fine soltanto ad una delle due sarà riservato l’applauso del pubblico, mentre all’altra spetteranno invece i titoli di coda. Inghilterra-è una partita dove il margine di errore è praticamente nullo. Lo sa bene anche Ibrahima Konaté. Il difensore transalpino ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa pre-partita, iniziando col parlare del suo rapporto con l’exDayot Upamencano: “Il mio rapporto con Upamecano? No, non c’è ...