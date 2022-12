Naufragio al largo di Lampedusa | due bambini tra i quattro migranti dispersi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Morte, minacce, salvataggi e sbarchi: parte dello stesso dramma dell'immigrazione. Ancora unalditra cui due fratellini: un neonato di 3 mesi e uno di 6 anni. Trentatre i superstiti, tre le donne e sette i minori non accompagnati.sono stati condotti in ospedale. Fra i sopravvissuti ci sono i genitori delle due piccole vittime. Gli altrisono due uomini. Erano tutti su un barchino di sei metri partito da Sfax, in Tunisia, affondato nelle acque antistanti. A intervenire nell'operazione di soccorso la motovedetta Cp327 della Guardia costiera. Appena due giorni fa un'altra tragedia del mare: un barcone carico disi era ribaltato sempre al ...

