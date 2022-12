Inter | Correa si allena individualmente ad Appiano Lukaku e Onana in gruppo nel week end

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Primomento a Malta per l’che nel pomeriggio sarà impegnata in amichevole contro il Gzira. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Joaquin, dopo aver dovuto rinunciare al Mondiale in Qatar per infortunio, in questi giorni lavorerà da solo adGentile per farsi trovare pronto quando la squadra tornerà in Italia.invece, alla fine, ha scelto di prendersi qualche giorno di vacanza e riprenderà a lavorare solo nelend, mentre Andrèè attualmente in Camerun per qualche giorno di riposo dopo l’esclusione dal Mondiale per una discussione con lo staff tecnico. SportFace.