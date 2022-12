Giletti | “Juve? Ha vinto la proprietà su Agnelli Il Napoli è il modello da seguire”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Massimodichiara che nellahalasued ilè ildaLa bufera relativa allantus ha lasciato senza parole anche i tifosi bianconeri. Massimo, supporter del club piemontese, ha detto la sua allo speaker di 1 Station Radio Luca Cerchione ai microfoni di 1 Football Club, esponendo il suo pensiero: “Quando emergono anticipazioni ed intercettazioni è perché in ballo ci sono degli interessi. Ma è sempre un racconto imparziale, non completo. Avere scritto alcune intercettazioni ha un valore nettamente differente. Ma di sicuro allaè successo qualcosa di rivoluzionario, le cose non andavano soprattutto per il modo di affrontare il ...

Da tifoso accanito della Juventus sta seguendo con apprensione gli sviluppi giudiziari della sua squadra del cuore. Massimoè preoccupato, il giornalista di La 7 parla a 1Station Radio e diceAi microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Fuori di', è intervenuto il giornalista e conduttore tv Massimo, tifoso della Juventus, che ha parlato dell'inchiesta Prisma:sull'inchiesta Juventus Tutte le news sul calciomercato ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Giletti, giirnalista e conduttore del programma “Non è l’arena”. Di seguito, un ...Il conduttore televisivo tifoso della Juventus invita a guardare al club partenopeo come esempio virtuoso. Il terremoto in casa Juventus ha sorpreso in primis i tifosi. Come l'hanno presa, i supporter ...