(Di domenica 4 dicembre 2022) Catania, 4 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Marcoè uno str...o". Inizia tutto con questa frase, detta tra il serio e lo scherzo da Gianfranco, all'Hotel Dune di Catania, dove oggi si è conclusa la Festa Tricolore di Fratelli d'Italia. Sul palco ci sono il coordinatore di Forza Italiae l'assessore all'Economia Marco, anche lui di Fi, ma ormai diviso dal leader, perché vicino al Presidente della Regione Renato Schifani. Il Governatore ha partecipato alla convention ma quando succede lo scontro frontale tra i due forzisti è andato via da pochi minuti. Da quel momento succede di tutto. Marcoprende il microfono. Malo incalza: "Non devi dire bugie, devi raccontare la verità". Ma a quel punto...

Adnkronos

Scintille tra Miccichè e Falcone, 'Sei un imbroglione' 'Vattene'