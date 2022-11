Iran | arrestata la nipote di Khamenei per aver sostenuto le proteste

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il regime traballa sotto i colpi delle- Il governoiano, dunque, prosegue in una repressione delle rivolte che non sembra fare sconti a nessuno. Nemmeno, appunto, a Farideh Moradkhani, ...

Il Sole 24 ORE

... 36 anni, sarebbe stata 'e portata in carcere quando si è recata presso l'ufficio del ...il Paese e di essere 'uno dei principali collegamenti tra le reti terroristiche e dissidenti Bbc e......slogan delle donne curde rivoluzionarie che risuona ogni giorno nelle manifestazioni di protesta inha riecheggiato anche nella nostra Regione. Nonostante la censura iraniana, non si è... Iran, arrestata la nipote di Khamenei Farideh Moradkhani è stata incarcerata perché sostenitrice delle proteste in corso nel Paese da oltre due mesi ...In Iran è stata arrestata la nipote della Guida suprema Ali Khamenei. Farideh Moradkhani, attivista, è stata fermata per aver sostenuto le proteste in corso nel Paese da oltre due mesi. La donna era g ...