Ciriani difende tempi e scelte della manovra | il cuore del testo non va toccato Ora un tetto agli emendamenti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022)smo, ottimizzazione die disponibilità, e responsabilità per rispondere al meglio, e in fretta, alle emergenze del Paese, considerato che «con le risorse limitate che abbiamo non si può fare in una volta tutto ciò che vorremmo». Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, spiega quelle che sono le coordinate principali che hanno guidato il governo nella definizioneper cui, in un’intervista al Messaggero in edicola oggi, torna a chiedere un. «Perché c’è poco tempo e dobbiamo andare di corsa. Nei prossimi anni ci sarà spazio per tutti. Ora l’imperativo è approvare laentro dicembre: va assolutamente evitato l’esercizio provvisorio. Sarebbe un disastro per il ...