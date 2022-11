Avocado | proprietà | utilizzi e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 novembre 2022) Caratteristiche dell’Divenuto ormai famoso e sempre più diffuso sulle nostre tavole, l’è originario dell’America centrale e rappresenta un cardine nella cucina tradizionale messicana, dove viene servito nelle insalate, nei tacos e usato per preparare la salsa guacamole. Oggi l’è coltivato in diverse aree del mondo, incluse alcune regioni del nostro Paese. Da noi, l’è molto apprezzato in svariati piatti dal french toast al sushi passando per le pokè bowl. Questo frutto è amato per la sua consistenza morbida, quasi burrosa, data dall’elevata presenza di grassi, oltre che per il gusto neutro che ben si abbina ad altri sapori e per la polpa di un bel verde acceso che porta indubbiamente colore in tavola. L’ha però anche interessanti...