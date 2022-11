Calcio | Mondiali 2022 Diego Godin | “La strada per arrivare qui è stata tortuosa | ora voglio aiutare i compagni”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Manca ormai sempre meno al debutto dell’Uruguay aidiche si stanno svolgendo in Qatar. Domani, alle ore 14:00, la nazionale diAlonso sfiderà la Corea del Sud nel primo incontro del gruppo H e cercherà di conquistare i primi tre punti in questa rassegna iridata. Per parlare della partita d’esordio è intervenutoin conferenza stampa: “Rappresentare l’Uruguay è impegno, è amore per il mio Paese. Il feeling e il senso di appartenenza alla squadra. Ho fame di poteri miei. Èunadifficile. Abbiamo raggiunto l’obiettivo con i cambiamenti avvenuti lungo il percorso. Abbiamo l’idea di vincere. Le critiche? Ognuno ha la sua opinione. Devo dedicarmi a ciò che ...

Esordio Mondiale per Germania e Giappone , che si affrontano nella prima gara del Gruppo E . Senza Sané, il ct tedesco Flick si affida al blocco Bayern Monaco con Muller punta centrale. Difesa "all'...Fiorello si trasforma in Fiorellazza, il suo alter ego rapper, e in 'Aspettando Viva Rai2!', torna a parlare di diritti in riferimento aidiin Qatar. Questa volta lo fa con un vero e proprio videoclip nel quale rappa contro la decisione della Fifa di non permettere ai giocatori di esporre la fascia arcobaleno in segno ... Mondiali di calcio 2022: Risultati delle partite, gol, classifiche e punti di tutte le fasi del torneo | Oggi Sono migliaia gli operai morti nei cantieri per i Mondiali in Qatar, un evento che puzza di ipocrisia e violazione dei diritti umani ...