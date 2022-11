Saman fu uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Sarà necessario attendere l'esito degli esami autoptici, ma potrebbe essere a una svolta il caso diAbbas, la ragazza di origine pakistana di cui si sono perse le tracce dalla notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme ai loro colleghi della compagnia di Guastalla, sotto il coordinamento della Procura di Reggio Emilia, diretta da Calogero Gaetano Paci, dopo un accurato sopralluogo, ieri sera, hanno rinvenuto dei resti di un cade sotterrati all'interno di un casolare abbandonato, nelle campagne del comune di Novellara, in via Reatino, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia diAbbas. Il processo sulla sua scomparsa, che vede imputati i suoi familiari, è stato fissato per il 10 febbraio 2023. Oltre ai ...

