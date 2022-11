La nota del CEO di Amazon ai dipendenti per informarli dei licenziamenti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Come altre aziende del settore tecnologico tra cui Twitter e Facebook, anchedovrà licenziare alcuni dei suoi. Lo ha confermato l’amministratore delegato di, Andy Jassy, in unaindirizzata ai. Qualche giorno fa il New York Times, citando fonti anonime a conoscenza dei fatti, aveva scritto in un articolo cheè decisa a licenziare circa 10 mila, pari al 3 % dei lavoratori dell’azienda. Dalle prime notizie era emerso che iavrebbero riguardato soprattutto il settore che si occupa dello sviluppo di Alexa, l’assistente vocale progettato e venduto da. Nellainterna e pubblicata da, Jassy ha spiegato meglio come ...

Governo

Una sanzione che illumina, in modo chiaro, le cause profondetelemarketing illecito, che non solo è importuno ma spesso anche ingannevole. Comel'Antitrust, questi agenti, al telefono ma ...Sull'ipotesi di un nuovo scudo per il rientro dei capitali dall'estero unaMinistero dell'Economia e Finanza ha fatto sapere che ' nessun condono di carattere penale troverà posto ' nella ... Nota del Presidente Giorgia Meloni | www.governo.it L’Italia turistica ha a disposizione uno strumento che rivoluziona il mondo del turismo, sistematizzando le migliaia ... e le strategie per competere sul mercato – spiega una nota. In questo modo gli ...Missione europea del socialismo (1947), la meno nota figura del rivoluzionario comunista pescinese Secondino Tranquilli (alias Ignazio Silone) prima e del «cristiano senza chiesa e socialista senza ...