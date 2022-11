Valerio Scanu e il tumore maligno | “Mi hanno asportato metà polmone”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Prima d’ora non lo aveva mai detto pubblicamente, ma ancheha vissuto l’incubo del. Lo ha raccontato oggi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove ha svelato il dramma vissuto due anni fa, in piena pandemia.svela di avere avuto unProprio durante il lockdown,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questo pomeriggio, mercoledì 16 novembre, del talk di Serena Bortone è stato ospite, già presenza fissa tra gli affetti stabili nella scorsa edizione del programma. Oggi, invece, il cantante si è raccontato a 360° sulla sua vita privata parlando non solo dell'imminente ...Prima d'ora non lo aveva mai detto pubblicamente, ma ancheha vissuto l'incubo del tumore . Lo ha raccontato oggi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno , dove ha svelato il dramma vissuto due anni fa, in piena pandemia....window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d32c8c7-b33d-7d6d-6d8d-b8845ceb75d ...Questo pomeriggio, mercoledì 16 novembre, del talk di Serena Bortone è stato ospite Valerio Scanu, già presenza fissa tra gli affetti stabili nella scorsa edizione del programma. Oggi, invece, il ...