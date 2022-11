Highlights Djokovic-Rublev 6-4 6-1 | Atp Finals 2022 Torino VIDEO

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilcon glidi6-4 6-1, incontro valevole per la fase a gironi delle Nitto ATP(cemento indoor). Il serbo non concede palle break, mette a referto dodici aces, risponde in maniera perfetta alle bordate avversarie e si qualifica con merito per le semifinali di sabato. Il russo tenta di restare in partita fino all’ottavo game del primo set ma poi si spegne la luce di fronte alla solidità ed alla precisione con tutto il proprio arsenale da parte dell’ex numero uno del mondo. Di seguito ilcon gli scambi più emozionanti ed i momenti più significativi della partita. SportFace.

Gruppo rosso, risultati e classifica- Rublev 6 - 4, 6 - 1 Tsitsipas - Medvedev ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Classifica :2 - 0, Rublev 1 - 1, ...... che ha perso in due parziali molto lottati contro il serbo Novak. Partita da dentro o ... approfondimenti, aggiornamenti in tempo reale, interviste edper tutta la durata della ...Il video con gli highlights di Djokovic-Rublev 6-4 6-1, incontro valevole per la fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2022 a Torino 2022 (cemento indoor). Il serbo non concede palle break, mette a ...Australia is reportedly set to overturn Novak Djokovic's three-year ban and grant him a visa to play in the 2023 Australian Open. Paul Karp of the Guardian reported that immigration minister Andrew ...