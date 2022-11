Calciomercato.com

...vantaggio è un grande valore aggiunto e anche se inizierà il 2023 con la gara di Milano con l'... Probabile che nel 2023 gli venga concesso un aumento, meritato, anche per allontanare le...Robin non si è ambientato all'e ledella Bundesliga continuano a suonare. A giugno non se n'è fatto nulla ma per gennaio le cose potrebbero cambiare e allora ecco che l'sfoglia la ... Inter: sirene inglesi per Brozovic | Mercato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera ...Potrebbe arrivare dalla Spagna l’esterno sinistro sul quale l’Inter potrebbe puntare già a gennaio Si chiama Jesus Vazquez, classe 2003 del Valencia con cui i nerazzurri hanno avviato i contatti per p ...