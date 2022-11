Migranti | Ocean Viking è arrivata a Tolone

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – La navedella ong Sos Mediterranee, con a bordo 230, 57 dei quali bambini, è attraccata al porto militare diverso le 8.30 di questa mattina. I profughi sono stati autorizzati a sbarcare “a titolo eccezionale” in virtù di un “dovere umanitario”, come ha spiegato ieri il ministro degli Interni, Gerald Darmanin. I 230saranno immediatamente sistemati “in una zona di attesa”. Vale a dire, come precisa il ministero degli Interni, “che non potranno uscire dal centro amministrativo in cui saranno sistemati e non saranno tecnicamente su suolo francese”. Verranno poi effettuati i controlli sanitari, in seguito quelli di sicurezza da parte dei servizi, e poi saranno ascoltati dal’Ufficio per la protezione di rifugiati francese. Chi non riceverà l’asilo sarà ...