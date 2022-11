Mourinho a sorpresa | “Avessi vinto io il derby come l’ha vinto Sarri mi avrebbero ucciso!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 8 novembre 2022) Ritorna in campo la Roma di Josèche domani alle 18:30 farà visita al Sassuolo di Alessio Dionisi. Dopo l’amara sconfitta nell’allenatore della Roma è tornato a parlare in conferenza stampa. Di seguito le parole dell’allenatore portoghese. JosèRoma Intervista Che reazione si attende domani?“La reazione che mi aspetto è la stessa di sempre di quando perdiamo. E’ una squadra di gente buona, che soffre quando perde. Sappiamo che quando perdiamo un calciatore, siamo in difficoltà. Alla fine però qualcosa arriva sempre, domani sarà molto difficile e lo scorso anno ci ha regalato due partite veramente complicato. Mi aspetto tutto lo sforzo possibile per tornare a sorridere che non lo facciamo da due giorni”. Visto l’infortunio di Pellegrini, Volpato potrà essere il suo sostituto?“L’unico giocatore che ...