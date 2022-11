Studio Ghibli | i biglietti del parco a tema rivenduti a cifre folli

Leggi su screenworld

(Di domenica 6 novembre 2022) Iper ildellostanno diventando sempre più difficili da acquistare e c’è chi li rivende a prezzi maggiorati e esorbitanti. L’attesissimo nuovoPark è stato aperto nella prefettura di Aichi, in Giappone, il 1 novembre e non ci sono prenotazioni disponibili fino alla fine di quest’anno. Secondo Mainichi Shimbun, le persone stanno acquistandoonline sul sito di e-commerce Mercari, rivendendoli a 45.000 yen ($ 300) – circa oltre il 2.000% dal loro prezzo originale, che è di 2.000 yen per inei giorni feriali e 2.500 yen per weekend e festivi. In una conferenza stampa il giorno dell’apertura del, il governatore della prefettura Hideaki Omura ha disapprovato il ...