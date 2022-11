MOVIOLA – Empoli-Sassuolo | evidente tocco di mano di Ismajli | per il Var Pairetto non è rigore

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Polemiche inper un calcio diabbastanza netto che non viene assegnato ai neroverdi in modo abbastanza incredibile. L’arbitro Feliciani, all’esordio in A, si perde undiin area abbastanzada parte di, che addirittura trattiene la sfera sotto l’ascella col braccio in modo prolungato. Il Vardopo il check decide comunque di non richiamare il collega alla on field review, ma sembravano esserci gli estremi per il penalty. Non c’è volontarietà e la palla è improvvisa, ma va detto che resta a lungo tra braccio e corpo, difficile non procedere almeno con una OFR. SportFace.