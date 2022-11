Corteo per la pace a Roma sabato 5 novembre 2022 | orari e strade chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 novembre 2022) La comunicazione ufficiale arriva direttamente damobilita.it, per ilpacifista previsto per questo, 5. Infatti, dopo la preghiera ecumenica del 25 ottobre al Colosseo con papa Francesco,si annuncia aun altro evento sul tema della, certamente importante in considerazione degli ultimi sconvolgimenti globali. Si tratta di una manifestazione di rilievo nazionale che avrà luogo proprio da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, indetta dalla piattaforma di associazioni “Europe for Peace”. Ilsarà in piazza per chiedere la fine di tutte le ostilità e le guerre alla quale stanno dando adesione i sindacati, associazioni laiche e religiose, scout e ...