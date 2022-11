Milan | Krunic l’equilibratore | Pioli lo sceglie nei momenti che contano

Pagelle eccellenti per Radeal termine di- Salisburgo 4 - 0: il centrocampista bosniaco ancora una volta raccoglie consensi. Giroud cecchino, Leao come sempre scatenato, persino Messias brilla e strappa applausi. ...Queste le probabili formazioni:(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer,; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pagelle eccellenti per Rade Krunic al termine di Milan-Salisburgo 4-0: il centrocampista bosniaco ancora una volta raccoglie consensi.