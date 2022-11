L’ex marito di Alessia Marcuzzi non si rassegna | pronto a riconquistare la conduttrice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 novembre 2022) E’ stataad annunciare che il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi era finito ma il silenzio deladesso si spiega con la voglia che ha dila. Una storia d’amore che li ha fatti sognare,ha confidato più volte che solo Paolo Calabresi era stato in grado di renderla più serena, poi l’idillio è finito, sono arrivare le crisi che evidentemente non sono riusciti del tutto a superare. Anche sullae suoil gossip ha avuto modo di raccontare tanto, pettegolezzi mai confermati ma si è parlato di presunti tradimenti e anche di nomi noti nel mondo dello spettacolo, poi il silenzio fino alla separazione. E’ la rivista Chi adesso a riportare che Paolo non si ...