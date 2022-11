Flavio Briatore si deve ripulire Così | la bomba piccantissima al GfVip

(Di martedì 1 novembre 2022) Giaele De Donà esono stati insieme? Un vero giallo, che adesso si gonfia ancora di più. Andiamo per gradi. La concorrente del Grande Fratello Vip sostiene di aver avuto una storia d'amore con l'imprenditore torinese. Ma lui nega. Lei dice: “Per fortuna ci sono le foto”. E il caso, adesso, si complica ancora di più. “È stanco di essere sempre accollato a delle donne diverse, o magari in quel periodo frequentava una e si”, continua ancora Giaele. Poi vede in diretta gli scatti del marito, che si accompagna a una sua amica. “Ma la fede? Devo sapere qualcosa?”, urla durante la punta. A quel punto ci pensa Signorini a stuzzicare Sofia Giaele De Donà: “Tra le tue libere frequentazioni c'è”. Queste parole vengono pronunciate senza ...

Forbes Italia

Alfonso Signorini poi parla anche di un gossip passato, di un flirt tra Giaele e. Flirt smentito dall'imprenditore con una battuta: 'Sofia chi'. Battuta che non è piaciuta a Giaele: '...Pare che nel passato di Giaele ci sia. Signorini mostra delle foto che li ritraggono insieme, ma afferma anche che interrogato sulla sua frequentazione con Giaele, lui abbia chiesto ... Flavio Briatore: “Torno in pista per aiutare la Formula 1” Nella puntata di ieri sera del Gf Vip Sofia Giaele De Donà si è lasciata andare ad una rivelazione riguardo al flirt con Briatore.Sofia Giale Da Donà è stata tradita da suo marito Brad Ci sarebbero delle foto di una festa a Los Angeles con il marito di Giale in mezzo a delle bellissime modelle. «Per ...