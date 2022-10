Nba 2022 2023 | nessuno ferma i Milwaukee Bucks | Curry trascina i Golden State | ma arriva un’altra sconfitta

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) I risultati nella notte Nba tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Non sino più i, che raggiungono la quinta vittoria consecutiva sul parquet degli Atlanta Hawks. Non bastano i 42 punti di Trae Young ai falchi, ivincono ancora e sono sempre più primi nella Eastern, sempre a 0 sconfitte, nel sengo di Antetokounmpo, che mette a segno 34 punti ma soprattutto ben 17 rimbalzi. 115-123. Trovano invece la loro prima vittoria stagionale i Sacramento Kings, che si impongono a Miami con gli Heat per 113-119 e lasciano quindi in ultima posizione soli soletti i Los Angeles Lakers, ancora a 0 vittorie. Volano alto gli Utah Jazz che, per un punto, vincono sul parquet dei Memphis Griezzlies, superandoli proprio nella classifica Western. Una gara tiratissima, terminata 123-124, con Desmond Bane che mette ...