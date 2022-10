Un animale virtuale nel cellulare? Sì | è possibile | ecco come averlo

Leggi su computermagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tutti noi vorremmo avere undomestico in casa, magari che possa farci compagnia nei momenti più brutti o che possa semplicemente rallegrarci la giornata quando ne abbiamo bisogno. Ma non tutti possono permetterselo dopotutto, specialmente se non si ha il tempo materiale per accudirlo o, in alcuni casi, di dedicargli le attenzioni di cui ha bisogno. Ma se fosse una parte integrante del nostro smartphone, invece,sarebbe la situazione? Sicuramente diversa e con molta probabilità originale, ragione per la quale approfondire il tema in questione non potrebbe che farci bene. Pronti ad avere undentro il telefono? – Computermagazine.itGli animali sono fantastici, e questo lo sappiamo molto bene ovviamente. Tutti gli amanti dei cani, dei gatti e chi più ne ha più ne metta, spendono un sacco del loro tempo per assicurarsi ...