(Di sabato 29 ottobre 2022) Non è un caso che la mia avventura politica abbia inizio nel 2007: come molti, il progetto di un grande partito progressista nato per ascoltare e farsi portavoce del Paese mi convinse in un lampo a ...

Globalist.it

Per l'ennesima volta,Pd: il momento di cambiare è ora.Come vi avevamo già preannunciato in un precedente articolo , è prevista una missione ad hoc per riportare alcuni campioni di rocce marziane sulla. La missione siMars Sample Return e ... Terra chiama Pd: il momento di cambiare è ora Come tanti iscritti stanno manifestando in queste ore, attendere marzo 2023 è una scelta scellerata che rischia persino di allontanare le nuove generazioni. Per l’ennesima volta, terra chiama Pd: il ...Clamoroso Kessie, arrivano notizie di certo destabilizzanti sul prossimo futuro del centrocampista ex Milan. Andremo qui di seguito a svelarvi tutte le indiscrezioni giunte negli scorsi giorni, ed anc ...