(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sars-Cov-2 è nato in un? O è invece il frutto di un naturale, e sfortunato, spillover nell'ormai celebre mercato coperto di Wuhan? Poco importa, forse, visto che scoprirlo non riparerà i danni fatti da due anni...

Today.it

... con le vertenze dell'industria, il petrolchimico a Porto Torres, l'Alcoa e l'Eurallumina,ha seguito, nell'Isola e al ministero,'era nella segreteria nazionale Fiom. Succede a Samuele ...Quella, come gridano i suoi manifesti, " frappe qui elle veut,elle veut, où elle veut "; quella, appena nata, all'inizio del 1961, dimostra già di saper usare mezzi molto capaci di ... Quand'è che studiare i virus in laboratorio diventa troppo pericoloso Partecipazione agli scioperi: Filt Cgil dichiara una partecipazione all'ultimo sciopero pari all'80% dei lavoratori quando i dati ufficiali forniti da Busitalia per l'Autorità nazionale certificano ..."Quando abbiamo cominciato, questo era un progetto davvero pioneristico - continua - non essendoci antologia abbiamo dovuto studiare tutto noi internamente, tutti innamorati di questa nuova ipotesi ...