Kvaratskhelia | aggressione ai tifosi georgiani all’Olimpico | strappata una bandiera

(Di martedì 25 ottobre 2022) Idisono stati aggreditidopo l’esultanza per il goal di Osimhen:anche unaBrutta esperienza per idi Khvichanella trasferta nella Capitale. Domenica vari gruppi di connazionali del fuoriclasse del Napoli non si sono voluti perdere lo spettacolo della sfida allo stadio “Olimpico” e hanno acquistato il biglietto nei settori riservati aidella Roma. Inequivocabile la loro origine, con la bandiere bianche con le cinque croci di color rosso e le maglie del Napoli con il nome dietro le spalle di. Rissa trae romanisti dopo che è stata ...

... zeroalta, attesa nella loro metà campo e ripartenze a sfruttare in special modo il ... La giocata, tra le tantissime, ancora una volta eccezionale chefa in una fase della ...... ma 3 partite le posso capire se vedo che alla prossima un'viene punita con 6. Su ... La Roma era interessata aSta preparando qualcosa per fermarlo 'Da me non ti devi ...I tifosi georgiani di Kvaratskhelia sono stati aggrediti all'Olimpico dopo l'esultanza per il goal di Osimhen: strappata anche una bandiera.Fanno discutere le parole di Mario Sconcerti rilasciate a Pressing nell’ambito del commento di Fiorentina-Inter. In studio si discuteva del brutto episodio verificatosi in tribuna a fine partita con u ...