The Crown | l’insider | “Avrebbe distrutto la Regina”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non si placa la polemica che riguarda la quinta stagione di The. Secondo un amico dellaElisabetta, infatti, le nuove puntate non sarebbero state gradite alla Sovrana. Anziha affermato che l’ultima stagione “la” a causa della “cattiveria” di alcune scene. Uno dei suoi amici più cari ha indicato alcune delle scene più controverse, tra cui la rievocazione del funerale della principessa Diana e l’incendio che ha colpito il castello di Windsor nel 1992. La quinta serie di Theincluderà anche scene dell’allora principe Carlo che fece pressioni sul primo ministro John Major nel 1991 per costringere sua madre ad abdicare. Press Office Netflix / AnsaIl portavoce di Major ha descritto la sceneggiatura come una “finzione ...

35 minuti fa Siamo a meno di un mese dal debutto della quinta stagione di, e Netflix ha da poco offerto ai fan il primo full trailer dei nuovi episodi , che anticipa un periodo tumultuoso per i Reali. Il dramma creato da Peter Morgan tornerà per un'altro capitolo,...È ormai assodato che l'imminente rilascio della quinta stagione distia creando qualche grattacapo alla Famiglia Reale britannica. Finora i membri della real casa hanno preferito non esporsi in maniera diretta sulla questione, tuttavia una fonte molto ...Judi Dench contro The Crown: l'attrice britannica si scaglia contro la serie televisiva di Netflix per il modo in cui vengono narrate le vicende ...