Macron incontra il Papa | in Vaticano colloquio di un’ora sulla guerra in Ucraina

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Città del– Per la terza volta,Francescoil presidente francese Emmanuel. L’incontro è avvenuto questa mattina in, nello studio privato del Pontefice. Il, fanno sapere da Oltretevere, è durato quasi, poi il capo dell’Eliseo hato il cardinale Pietro Parolin e monsignor Richard Gallagher in Segreteria di Stato. Nel corso dei “cordiali colloqui in Segreteria di Stato”, precisano dalla Santa Sede, “ci si è soffermati su questioni di carattere internazionale, a cominciare dal conflitto in, con speciale riguardo per la situazione umanitaria. Particolare considerazione è stata dedicata anche alla regione del Caucaso, al Medio Oriente e all’Africa”. Al momento dei saluti ...