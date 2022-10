LIVE Berrettini-Daniel 6-2 | ATP Napoli in DIRETTA | primo set dominato dall’azzurro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GALAN (3° MATCH DALLE 11.00) La vittoria contro Carballes Baena SECONDO SET 6-2SET. Grazie all’ennesima prima bomba Matteo tiene comodamente la battuta e chiude i conti in questoset. 40-0 Servizio vincente, arrivano i set point. 30-0 Piovono ACE, arriva il quarto. 15-0 ACE, il terzo. 5-2 DOPPIO BREAK! Prima difende con sacrificio, poi attacca e chiude con il dritto. E’ un granquello che stiamo ammirando in questoset. Dopo il cambio di campo Matteo servirà per chiudere ilparziale. 30-40 Sul nastro la risposta di ...

Si riprenderà stamattina quando ci saranno in programma anche gli incontri validi per i quarti di finale, con in campo tra gli altri gli azzurrie Musetti. Match sospeso, lo sfogo del ...OA Sport vi propone la DIRETTAdi Matteo- Taro Daniel, quarto di finale del torneo ATP 250 di Napoli : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non ...Daniel-Berrettini è un match del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.Il live e la diretta testuale di Berrettini-Daniel, incontro valido per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Napoli 2022 sull'Arena.