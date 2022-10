Besiktas | un comunicato chiarisce | «Alli? Nessuno ci impone questo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il, tramite unufficiale, ha chiarito la propria posizione in merito alla presenza in campo di DeleIlha risposto alle accuse della stampa turca in merito all’esistenza di una clausola che obbligasse il club a schierare Delesopo il suo acquisto la scorsa estate. La replica della società turca. LA NOTA – «Tutte le notizie che parlano di promesse fatte al giocatore o di clausole nel contratto che impongono la sua presenza in campo sono false. Chiediamo gentilmente ai nostri tifosi di non fare affidamento su notizie del genere volte a sminuire il nostro calciatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.