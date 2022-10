Ultime Notizie – Iran | 4 morti e 61 feriti in rivolta carcere Evin

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Quattro detenuti sonoe altri 61 sono rimastiin seguito agli scontri scoppiati ieri nella prigione di, a Teheran, la stessa dove è detenuta la trentenne italiana Alessia Piperno. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale Irna, secondo cui i quattro, detenuti nella sezione speciale dei condannati per rapine e reati finanziati, sonoa causa delle inalazioni del fumo provocato nell’incendio appiccato nel laboratorio di cucito del. Dieci deisono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri 51 nell’ambulatorio del, in un’altra sezione del quale sarebbe detenuta l’italiana, arrestata il 28 settembre scorso nell’ambito delle manifestazioni contro il regime di Teheran dopo la morte di Masha Amini. Secondo l’Irna, ...