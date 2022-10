Infortunio Immobile | esce in lacrime | le prime indiscrezioni

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ciroha subito undurante la sfida con l’Udinese, l’attaccante è uscito indal campo. La Lazio pareggia 0-0 con l’Udinese ma la notizia peggiore per Maurizio Sarri arriva dache si è fermato per. L’attaccante è stato costretto ad uscire al minuto 29 dal campo a causa di un problema muscolare. Dallesensazioni sembra essere ungrave, dato che il calciatore è uscito dal terreno di gioco con una smorfia di dolore evidente, che lascia tutti i tifosi bianconcelesti con il fiato sospeso. Cheha avutoIl giocatore si dovrà sottoporre ad esami strumentale per capire l’entità del problema fisica. Dalledate ...