(Di sabato 15 ottobre 2022) L'associazione che gestisce l'enciclopedia ha indetto un concorso per un “marchio sonoro”: undistintivo come il “tudum” di Netflix

Il Post

I tratti salienti del profilo biografico della senatrice di Forza Italia sono illustrati nella pagina chele dedica . Dalla sua esperienza parlamentare nella XVIII legislatura cheper ...Ad esempio, sulla ricchezzaesordisce nelle prime righe: "La ricchezza, in senso ...dentro quella navicella tutta sua, che la nutre e le fornisce ogni cosa necessaria. Quando sarà finito ... Wikipedia sta cercando il suo suono Importante per Roma avere un corpus giuridico di valore. E dev’essere inattaccabile, ben fondato e semplice, per non permettere a nessuno di dire che è troppo complicato, o addirittura in contraddizio ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni sul vostro dispositivo, come gli ID univoci nei cookie al fine di trattare i dati personali. È possibile accettare e gestire le vostre sc ...