Empoli MonzaLIVE 0-0 | cominciata la partita

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Al Castellani, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani si affrontano-Monza nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi-Monza MOVIOLA 1? – Calcio d’inizio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEMonza: risultato e tabellino(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas, Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. L'articolo proviene da Calcio News 24.