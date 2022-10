X Factor 2022 | Dargen porta i Disco Club Paradiso ai live Fischi per Ambra | «I buu non mi spostano»

Immagini concesse da Sky Sito ufficiale: http://xfactor.sky.it Xè ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demandImmagini concesse da Sky Sito ufficiale: http://xfactor.sky.it Xè ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demandFedez non ce la fa proprio a trattenersi quando è emozionato e, infatti, in un'intervista a RTL 102.5 si è lasciato sfuggire alcuni momenti sui concorrenti che sono stati scelti ai Bootcamp di X ...Nervi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui Nervi e sul frontman Elia, grandi protagonisti a X Factor 2022.