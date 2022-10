Nucleare | nessuna svolta per Greta | ma i giornali titolano così Con buona pace del loro compito

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ difficile essere un personaggio pubblico. Specie se sei un personaggio che si occupa di crisi climatica e dunque costantemente in lotta con gli immensi interessi di chi, invece, vorrebbe continuare business as usual, ovvero vendere gas e petrolio e fare enormi guadagni. Stamattina La Stampa di Torino, giornale che peraltro negli ultimi mesi ha seguito i temi climatici, fa una doppia pagina titolando “, la”. Secondo il quotidiano,sarebbe diventata nuclearista solo perché ha pronunciato la seguente frase: “Se le centrali nucleari sono in funzione, credo sarebbe un errore spegnerle e focalizzarsi sul carbone”. In altre parole, ha detto qualcosa di ovvio e di buon senso: il carbone è il peggio del peggio dal punto di vista climatico, dunque sostituire le centrali atomiche col carbone non ...

